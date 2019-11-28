В Севастополе врач выписал пациентке рецепт, в котором посоветовал съездить к святым мощам

Отоларинголог Юрий Белоненко подтвердил это изданию «Подъем». Он рассказал, что, когда не уверен в назначенном лечении, иногда советует пациентам приложиться к мощам. По словам Белоненко, это помогает. По информации ТАСС, руководство больницы проведет проверку.