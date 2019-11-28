В Севастополе врач выписал пациентке рецепт, в котором посоветовал съездить к святым мощам

Отоларинголог Юрий Белоненко подтвердил это изданию «Подъем». Он рассказал, что, когда не уверен в назначенном лечении, иногда советует пациентам приложиться к мощам. По словам Белоненко, это помогает. По информации ТАСС, руководство больницы проведет проверку.
2019-11-28T21:01:00+03:00
2019-11-28T21:04:27+03:00
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21:01, 28 ноября 2019
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