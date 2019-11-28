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21:00, 28 ноября 2019

Владелец киноцентра «Соловей» заявил, что его нужно снести, чтобы не произошло пожара, как в «Зимней вишне»

Владелец киноцентра «Соловей» заявил, что его нужно снести, чтобы не произошло пожара, как в торговом центре «Зимняя вишня». Вадим Меркин пообещал, что в новом здании будет кинотеатр, больше и лучше прежнего. Об этом говорится в его письме зампреду столичной Общественной палаты и главному редактору «Эха Москвы» Алексею Венедиктову, которое размещено на сайте нашей радиостанции. Собственник здания также предложил депутату Мосгордумы Сергею Митрохину, который выступает против сноса кинотеатра, создать общественную группу для контроля за сохранением репертуара и ценовой политики. Ранее сообщалось, что на месте киноцентра «Соловей» в Москве собираются построить апартаменты.



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