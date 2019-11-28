Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что поддержит предложение сделать 31 декабря выходным днем

Но без увеличения общего количества нерабочих дней, подчеркнула она. Ранее группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с вице-спикером Игорем Лебедевым вместе с членом Совета Федерации Сергеем Леоновым внесли в Госдуму законопроект о переносе на 31 декабря одного из выходных дней календарного года.
2019-11-28T20:31:00+03:00
2019-11-28T20:33:18+03:00
https://echo.msk.ru/news/2545387-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:31, 28 ноября 2019
Загрузка комментариев...