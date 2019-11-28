Министр иностранных дел Турции назвал президента Франции Эммануэля Макрона спонсором террористов

Мевлют Чавушоглу дал такую оценку, когда выступал сегодня перед турецкими парламентариями, сообщает газета «Хюрриет». Ранее сегодня Макрон заявил, что Турции, которая проводила военную операцию на севере Сирии,не следует ожидать солидарности от НАТО.