Германия обжаловала решение суда ЕС, которое ограничило использование «Газпромом» газопровода OPAL

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерстве экономики и энергетики ФРГ. Газопровод, о котором идет речь, соединяет трубу из России по Балтийского моря с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. В сентябре суд ЕС по иску Польши постановил, что «Газпром» может использовать мощности этого газопровода только на 50%. После этого решения «Газпром»сократил поставки в Германию и начал увеличивать транзит газа в Европу через Украину.
2019-11-28T20:31:00+03:00
2019-11-28T20:32:49+03:00
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20:31, 28 ноября 2019
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