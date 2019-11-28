Германия обжаловала решение суда ЕС, которое ограничило использование «Газпромом» газопровода OPAL

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерстве экономики и энергетики ФРГ. Газопровод, о котором идет речь, соединяет трубу из России по Балтийского моря с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. В сентябре суд ЕС по иску Польши постановил, что «Газпром» может использовать мощности этого газопровода только на 50%. После этого решения «Газпром»сократил поставки в Германию и начал увеличивать транзит газа в Европу через Украину.