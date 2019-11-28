На месте киноцентра «Соловей» появится новый кинотеатр, лучше прежнего, пообещал владелец здания Вадим Меркин

В открытом письме, которое опубликовано на сайте «Эха Москвы», он утверждает, что площадь кинозалов вырастет более чем вдвое — до 3,5 тысяч квадратных метров. Собственник здания подчеркивает, что нынешний киноцентр не отвечает требованиям пожарной безопасности и напомнил о трагедии в торговом центре «Зимняя вишня». Ранее стало известно, что киноцентр «Соловей» закроется 2 декабря. СМИ сообщали, что здание кинотеатра будет снесено и на его месте планируется строительство апартаментов.
2019-11-28T20:30:00+03:00
2019-11-28T20:32:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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Эксклюзив Эха 20:30, 28 ноября 2019
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