Завтра суд изберет меру пресечения новому фигуранту «московского дела» Суровцеву

Завтра Басманный районный суд Москвы изберет меру пресечения новому фигуранту так называемого «московского дела» 30-летнему Сергею Суровцеву. Ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»)", сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» его адвокат Василий Кушнир.

«Пока в настоящий момент следственные действия окончены, его увезли на Петровку, 38. Завтра суд по мере пресечения в 10 часов», — сказал он.

Сегодня С.Суровцева допросили в качестве обвиняемого, а также ознакомили с медико-криминалистической экспертизой, на основании которой он был опознан по скриншотам видеозаписей, заявил адвокат.

«Московским делом» называют ряд уголовных дел, возбужденных после митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, который прошел 27 июля в центре Москвы. По данным ОВД-Инфо, в этот день полицейские задержали 1373 человека. Сначала Следственный комитет возбудил уголовное дело о «массовых беспорядках», а затем ряд дел о применении насилия в отношении представителя власти.