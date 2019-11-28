Родители не прекратят сбор подписей за отставку главного трансплантолога Минздрава после возвращения врача Каабака

Родители детей не будут прекращать сбор подписей за отставку главного трансплантолога Министерства здравоохранения РФ Сергея Готье после возвращения врача-трансплантолога Михаила Каабака на работу в Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) здоровья детей. Об этом рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» автор петиции и мать ребенка, ранее перенесшего трансплантацию, Марина Десятская.

«Петицию с призывом вернуть наших врачей мы приостановим, но петицию, направленную на то, чтобы Сергей Владимирович Готье покинул пост главного трансплантолога Минздрава, мы прекращать не будем. Мы считаем огромной ошибкой его как профессионала то, что в его отрасли произошла история, повлекшая за собой смерть ребенка», — сказала она.

В настоящий момент петицию на Change.org с требованием отставки С.Готье подписали почти 40 тысяч человек.

Директор НМИЦ Андрей Фисенко заявил, что уволенный из центра врач-трансплантолог Михаил Каабак будет вновь принят на работу в НМИЦ на должность руководителя группы трансплантологов.

Ранее трансплантолог М.Каабак был уволен из НМИЦ, где проводил пересадки почки детям до 6 кг по международной методике, не используемой больше никем в России. После его увольнения пришлось отложить 16 операций.

27 ноября стало известно о смерти годовалой пациентки М.Каабака, не дождавшейся операции. С февраля девочка находилась в НМИЦ.