Федеральная антимонопольная служба решила привлечь к административной ответственности блогера Илью Варламова

Комиссия ФАС рассмотрела жалобу некоего гражданина на видеоролик от 15 августа под названием «Прогулка с мэром Калининграда | Он вам не Кенигсберг!». В ролике нашли незаконную рекламу казино, передает «Интерфакс». За это физлицам грозит штраф от 2 до 2,5 тысяч рублей, а компаниям — от 100 до полумиллиона.
2019-11-28T20:01:00+03:00
2019-11-28T20:04:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:01, 28 ноября 2019
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