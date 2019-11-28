Федеральная антимонопольная служба решила привлечь к административной ответственности блогера Илью Варламова

Комиссия ФАС рассмотрела жалобу некоего гражданина на видеоролик от 15 августа под названием «Прогулка с мэром Калининграда | Он вам не Кенигсберг!». В ролике нашли незаконную рекламу казино, передает «Интерфакс». За это физлицам грозит штраф от 2 до 2,5 тысяч рублей, а компаниям — от 100 до полумиллиона.