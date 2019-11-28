В Краснодарском крае найден мертвым бывший начальник отдела милиции Кущевского района, которого связывали с бандой Цапков. Тело Владимира Финько обнаружили в его доме, сообщает источник ТАСС. По словам источника газеты «Коммерсант», «имеются признаки насильственной смерти». Банда, которую возглавлял Сергей Цапок, действовала в станице Кущевской с 1998 года по 2010 год и стала известной после убийства семьи фермера Сервера Аметова и его гостей.