Члена совета движения «Голос» Романа Удота приговорили к 320 часам обязательных работ

Суд признал, что он угрожал жизни сотрудникам телеканала НТВ. Сам осужденный подчеркнул, что для такого решения не было оснований, и дело сфабриковано. Удот добавил, что намерен обжаловать решение суда, но усомнился, что результат как-то изменится, поскольку это будет происходить в том же суде.