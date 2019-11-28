Члена совета движения «Голос» Романа Удота приговорили к 320 часам обязательных работ

Суд признал, что он угрожал жизни сотрудникам телеканала НТВ. Сам осужденный подчеркнул, что для такого решения не было оснований, и дело сфабриковано. Удот добавил, что намерен обжаловать решение суда, но усомнился, что результат как-то изменится, поскольку это будет происходить в том же суде.
2019-11-28T20:01:00+03:00
2019-11-28T20:03:28+03:00
https://echo.msk.ru/news/2545367-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:01, 28 ноября 2019
Загрузка комментариев...