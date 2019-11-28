На выборах президента Уругвая при повторном подсчете голосов победил оппозиционный кандидат

Это Луис Лакалье Поу от правоцентристской Национальной партии, сообщает газета «Паис». По ее данным, хотя повторный подсчет голосов еще продолжается, кандидат от правящей левоцентристской коалиции «Широкий фронт» Даниэль Мартинес уже не сможет догнать соперника. Второй тур прошел в воскресенье. Избирательная палата не смогла объявить победителя в тот же день, так как разница в голосах была несущественной.