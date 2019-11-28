Британского полицейского признали невиновным в давке на стадионе в 1989 году, в результате которой погибли 95 человек

Бывшего начальника полиции города Престон Дэвида Дакенфилда подозревали в непредумышленном убийстве. Вердикт вынесли присяжные, сообщает телеканал «Скай ньюс». В апреле этого года жюри не смогло вынести решение, после чего дело было рассмотрено повторно. Давка на стадионе «Хиллсборо» привела к самым многочисленным жертвам за всю историю английского футбола.