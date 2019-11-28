Двое бизнесменов объявлены в международный розыск делу братьев Магомедовых

Их бывший деловой партнер Давид Каплан подозревается в хищениях на общую сумму в 9 миллиардов рублей. Речь идет о строительстве железной дороги, а также о реконструкции калининградского аэропорта «Храброво». Давид Каплан находится в Израиле. Второй фигурант, бывший директор Подольского электромеханического завода Мурман Закарадзе, по данным следствия, скрывается в Грузии, передает «Интерфакс». Решение о заочном аресте бизнесменов вынес Тверской суд Москвы. Они проходят по делу братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, в прошлом миллиардеров, которые обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы.