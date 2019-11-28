Двое бизнесменов объявлены в международный розыск делу братьев Магомедовых

Их бывший деловой партнер Давид Каплан подозревается в хищениях на общую сумму в 9 миллиардов рублей. Речь идет о строительстве железной дороги, а также о реконструкции калининградского аэропорта «Храброво». Давид Каплан находится в Израиле. Второй фигурант, бывший директор Подольского электромеханического завода Мурман Закарадзе, по данным следствия, скрывается в Грузии, передает «Интерфакс». Решение о заочном аресте бизнесменов вынес Тверской суд Москвы. Они проходят по делу братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, в прошлом миллиардеров, которые обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы.
2019-11-28T19:30:00+03:00
2019-11-28T19:32:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:30, 28 ноября 2019
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