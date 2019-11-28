Московский штаб Алексея Навального сообщил о якобы секретных коттеджах депутатов Мосгордумы от «Единой России»

В расследовании утверждается, что это жилье им предоставил на время работы в Мосгордуме мэр Сергей Собянин. Речь идет о недвижимости на берегу озера Паулюс, говорит в видеоролике координатор штаба Олег Степанов. Реакции со стороны мэрии пока нет.