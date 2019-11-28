Московский штаб Алексея Навального сообщил о якобы секретных коттеджах депутатов Мосгордумы от «Единой России»

В расследовании утверждается, что это жилье им предоставил на время работы в Мосгордуме мэр Сергей Собянин. Речь идет о недвижимости на берегу озера Паулюс, говорит в видеоролике координатор штаба Олег Степанов. Реакции со стороны мэрии пока нет.
2019-11-28T19:04:00+03:00
2019-11-28T19:08:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:04, 28 ноября 2019
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