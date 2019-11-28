Фигурант «московского дела» Максим Мартинцов из-за эвакуации суда два часа пробыл в неотапливаемом автозаке

Это сообщил на заседании его адвокат Василий Очерет и попросил вызвать ему «скорую». Сам Мартинцов сказал, что у него из-за ОРВИ поднялась температура, и что «скорую помощь» ему вызывали накануне, но это не помогло, передает издание «Медиазона». Был объявлен перерыв, затем судья Ирина Аккуратова объявила, что, по словам врачей, угрозы жизни нет и продолжила процесс. Егора Лесных, Максима Мартинцова и Александра Мыльникова обвиняют в применении насилия к сотруднику Росгвардии на акции 27 июля.



Тревога была объявлена в Мещанском и Тверском судах, которые находятся в одном здании, из-за сообщения о заложенной бомбе. По той же причине сегодня эвакуировали ряд сотрудников и посетителей судов Петербурга.