Новый фигурант так называемого «московского дела» Сергей Суровцев отказался от дачи показаний

О его задержании стало известно несколько часов назад.

30-летний Сергей Суровцев на акции 27 июля подняв секцию металлического ограждения, нанес ею удар сотруднику Росгвардии, а затем пытался блокировать передвижение других силовиков, после чего скрылся. Такова версия Следственного комитета. В ведомстве сообщили, что нашли Суровцева благодаря записям с камер наблюдения. Следствие попросит суд отправить его в СИЗО. В ближайшее время будет предъявлено обвинение в применении насилия в отношении представителя власти. При этом адвокат Суровцева Василий Кушнир сообщил, что его подзащитному также хотят вменить неоднократное нарушение порядка проведения публичного мероприятия, то есть статью, известную как «дадинская». Об этом пишет издание ОВД Инфо. По словам адвоката, Суровцев отказался давать показания. У его матери утром прошел обыск. Агентство ТАСС со ссылкой на открытее данные пишет, что новый фигурант «московского дела» занимался IT-бизнесом, он один из основателей проекта Shopster Analytics, который отслеживает по сети Wi-Fi перемещения посетителей в торговых центрах.

Всего по итогам летних акций протеста уголовные дела были возбуждены в отношении почти тридцати человек, 15 из них сейчас находится под следствием. Семерым уже вынесли приговоры, с нескольких человек обвинения сняли.