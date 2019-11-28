Z Архив новостей новости
5 4 6 894
19:01, 28 ноября 2019

Новый фигурант так называемого «московского дела» Сергей Суровцев отказался от дачи показаний

О его задержании стало известно несколько часов назад.

30-летний Сергей Суровцев на акции 27 июля подняв секцию металлического ограждения, нанес ею удар сотруднику Росгвардии, а затем пытался блокировать передвижение других силовиков, после чего скрылся. Такова версия Следственного комитета. В ведомстве сообщили, что нашли Суровцева благодаря записям с камер наблюдения. Следствие попросит суд отправить его в СИЗО. В ближайшее время будет предъявлено обвинение в применении насилия в отношении представителя власти. При этом адвокат Суровцева Василий Кушнир сообщил, что его подзащитному также хотят вменить неоднократное нарушение порядка проведения публичного мероприятия, то есть статью, известную как «дадинская». Об этом пишет издание ОВД Инфо. По словам адвоката, Суровцев отказался давать показания. У его матери утром прошел обыск. Агентство ТАСС со ссылкой на открытее данные пишет, что новый фигурант «московского дела» занимался IT-бизнесом, он один из основателей проекта Shopster Analytics, который отслеживает по сети Wi-Fi перемещения посетителей в торговых центрах.

Всего по итогам летних акций протеста уголовные дела были возбуждены в отношении почти тридцати человек, 15 из них сейчас находится под следствием. Семерым уже вынесли приговоры, с нескольких человек обвинения сняли.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Голосование
Вы хотите уехать из России?
5 182 6 13473 27.11
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

США продолжают мешать Это и есть суть американской позиции — «не нужно». Циничной и деструктивной. Любой ценой оторвать от России Украину, привязав ее к себе. Пусть и ценой продолжающегося конфликта в Донбассе…

5 165 6 14625 08:01
Kсша, рф, украина, донбасс, политика, мнения
Новости

В России усилились эмигрантские настроения – хочет уехать каждый пятый россиянин Это выяснилось в ходе опроса Левада Центра…

5 56 6 5952
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

+ Я буду участвовать в выборах председателя партии «Яблоко» Я буду участвовать в выборах председателя партии «Яблоко» Мы показываем всем, что мы есть. Мы показываем всем, что мы верны своим идеалам. Мы показываем всем, что мы не боимся и готовы взять на себя ответственность не только за партию, но и за страну…

5 109 6 11851 25.11
8читать ;смотреть
Kяблоко, партии, политика, видео, мнения
Голосование
5 55 6 6005 27.11
Блоги

Илья Варламов блогер

Диктатура здравого смысла Да, теперь антипрививочников в Германии будут штрафовать на сумму до 177 000 рублей, а их деток выгонять из школ. Это кажется подходящим наказанием за общественно опасное поведение…

5 120 6 13459 23.11
Kмедицина, общество, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

У России сегодня альтернатива очень простая. Либо она будет меняться, либо попадет в катастрофу и перестанет существовать в своем нынешнем виде…

5 159 6 18500 22.11
#слушать 01:45:59 8читать ;смотреть $скачать 24.3 МБ
Интервью Особое мнение

Виктор Шендерович гость: Виктор Шендерович писатель

3188581

5 46 6 6685 17:07
#слушать 37:03 ;смотреть $скачать 8.5 МБ
Kполитика, власть, культура, общество, видео, передачи
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Будем и дальше развивать МЦД Для более тщательной наладки билетной системы #ЦППК приняли решение на ближайшие две недели сделать проезд на электричках по МЦД бесплатным…

5 59 6 8859 25.11
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Поддержка системных партий под разными этикетками ни к чему не приводит Ради этих денег и пересажали всю настоящую оппозицию летом, избили тысячи людей, завели московское дело и продолжают ломать судьбы в судах и тюрьмах…

5 50 6 7915 27.11
Kполитика, экономика, общество, мнения
Новости

В западной прессе появилось множество негативных публикаций на тему новой волны допингового скандала в России Особенно усердствуют в эпитетах американские СМИ…

5 36 6 6013
Новости

Больше половины молодых россиян в возрасте до 24х лет хочет уехать из страны, выяснили социологи «Левада-центра» Это самый высокий показатель за последние 10 лет…

5 37 6 6498
Блоги

Кусок эфира

Ян Рачинский: Мы иностранные агенты, как раньше говорили — враги народа Этот закон вызывает даже не раздражение, а брезгливость. Потому что он до такой степени безграмотно и дурно написан, я не понимаю, как его могли пропустить через профильные комитеты…

5 30 6 5472 27.11
Kобщество, законы, передачи, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Молодежь никуда бежать не собирается Даже те, кто уезжают, делают это для изучения языков, каких-то технологий, получения специальности, но не с целью приобрести новую «Родину»...

5 195 6 35536 27.11
Kполитика, общество, молодежь, эмиграция, мнения
Новости

СК, по некоторым данным, подозревает наемников ЧВК «Е.Н.О.Т.» в преступлениях по приказу кураторов из ФСБ Лидера организации и ее участников обвиняют в бандитизме, вымогательствах, разбоях и кражах…

5 45 6 8488
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Наземное метро: новый общественный транспорт Московского региона От идеи МЦД до ее воплощения в жизнь прошло всего 2 года. Но за это время ОАО «РЖД», Правительство Москвы и Правительство Московской области провели гигантский объем работы…

5 54 6 10390 22.11
Kмосква, транспорт, метро, путин, фото, мнения

Популярное за неделю

Новости

Россиян в ближайшее время ждут две недели, в которых рабочими будут только два дня Это последняя неделя этого года и первая 2020-го. В Роструде раньше сказали, что работодатель вправе сделать 31 декабря выходным для сотрудников по собственной инициативе

5 5 6 23986
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

За время правления Путина Россию покинуло больше 2 миллионов человек — вот 2 миллиона только одних иностранных агентов. Ну, как при Сталине…

5 142 6 104794 23.11
#слушать 48:54 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Голосование
Вы хотите уехать из России?
5 182 6 13451 27.11
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Реанимировать невозможно. Тут даже Путин бессилен Крымчане были просто в шоке от такой новости, все были уверены, что Сергей Аксёнов уже давно видный единоросс, так как на последних крымских выборах возглавлял список «Единой России» в Крыму!..

5 176 6 227221 25.11
Kединая россия, политика, власть, путин, крым, аксенов, мнения
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ Как Путин и Ко деньги отмывали Как Путин и Ко деньги отмывали Чемезов — иностранный агент? Почему бы и нет?...

5 55 6 152580 23.11
Kэкономика, бизнес, общество, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8182700
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4277107

Сегодня в эфире