Дмитрий Медведев потребовал разработать правила для беспилотного транспорта

Премьер-министр заявил, что «трясёт всех», но ему по этому вопросу так ничего и не принесли. На выставке Сбербанка Медведев напомнил, что в мире уже зафиксированы смертельные аварии с участием беспилотников и подчеркнул, что нужно готовить какие-то нормативные акты, передает Интерфакс.