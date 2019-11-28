Дмитрий Медведев потребовал разработать правила для беспилотного транспорта

Премьер-министр заявил, что «трясёт всех», но ему по этому вопросу так ничего и не принесли. На выставке Сбербанка Медведев напомнил, что в мире уже зафиксированы смертельные аварии с участием беспилотников и подчеркнул, что нужно готовить какие-то нормативные акты, передает Интерфакс.
2019-11-28T18:31:00+03:00
2019-11-28T18:35:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:31, 28 ноября 2019
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