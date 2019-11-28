США станут меньше платить НАТО

Соединенные Штаты сократят взносы с 22% до 16% от общего объема бюджета альянса. А Германия увеличит траты, и в итоге Вашингтон и Берлин будут финансировать НАТО в равной степени, сообщает агентство AFP со ссылкой на представителя альянса. Это подтвердил сегодня и генсек НАТО Йенс Столтенберг.
2019-11-28T18:31:00+03:00
2019-11-28T18:32:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:31, 28 ноября 2019
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