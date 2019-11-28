США станут меньше платить НАТО

Соединенные Штаты сократят взносы с 22% до 16% от общего объема бюджета альянса. А Германия увеличит траты, и в итоге Вашингтон и Берлин будут финансировать НАТО в равной степени, сообщает агентство AFP со ссылкой на представителя альянса. Это подтвердил сегодня и генсек НАТО Йенс Столтенберг.