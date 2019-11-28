Россияне жалуются на нехватку лекарств от муковисцидоза

Сегодня в Казани прошла серия одиночных пикетов родителей детей с этим генетическим заболеванием. Ранее аналогичные пикеты были в Москве и Петербурге. Минздрав пообещал разобраться в ситуации, а глава ведомства Вероника Скворцова заявила, что большинство оригинальных препаратов имеет проверенные и безопасные аналоги на российском рынке. Между тем, в петиции с требованием вернуть в продажу лекарства для больных муковисцидозом говорится, что дешевые копии имеют неизученные побочные эффекты. Меньше, чем за неделю, петиция собрала более 120 тысяч подписей.