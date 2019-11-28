В Екатеринбурге убит девятилетний мальчик, который, по одной из версий, мог стать жертвой секты

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В свою очередь источники в полиции «Комсомольской правды» говорят, что ребенка били, чтобы «изгнать из него бесов», и засунули ему в рот кляп, от которого он задохнулся. При обыске квартиры матери мальчика была найдена плетка и Библия. Мать убитого, гражданка Белоруссии, уехала на родину. По некоторым данным, она ранее проходила лечение в психиатрической больнице. Отец мальчика задержан.