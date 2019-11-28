По меньшей мере три женщины заявили о том, что в прошлом их домогался нынешний постпред США при ЕС Гордон Сондланд

Он является одним из ключевых свидетелей в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Все случаи, описанные ими, произошли еще до его назначения постпредом США.

Женщины сообщили, что Сондланд трогал их, целовал или пытался сделать это без их согласия, а перед одной из них обнажился по пояс. Все трое заявили, что после того, как они отказали, Сондланд отомстил им профессионально. Сам он все обвинения отвергает и говорит, что заявления придуманы и скоординированы в политических целях.

Тем временем, Российская газета сегодня пишет о том, что харасмант на рабочем месте может стать административным преступлением в России.