Власти Москвы согласовали акцию памяти жертв Голодомора

Префектура Центрального административного округа Москвы согласовала пикет памяти жертв массового голода в СССР 1932-33 годов. Акция пройдет в субботу, 30 ноября, рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сопредседатель московского городского отделения ПАРНАС Михаил Шнейдер.

«Акция начнется с зажжения свечей ровно в 16.00, продлится час. Пикет согласован на 30 человек», — сказал он. Организаторы мероприятия – Партия народной свободы (ПАРНАС) и движение «Декоммунизация». На сайте ПАРНАС сказано, что пикет состоится у Соловецкого камня.