Врачи М.Каабак и Н.Бабенко приняты с повышением в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей

Врачи Михаил Каабак и Надежда Бабенко приняты в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей с повышением. Об этом заявила директор одного из департаментов Министерства здравоохранения России Елена Байбарина. Сам Каабак сказал, что готовится провести первую после своего увольнения операцию по пересадке почки ребенку на следующей неделе.

Представитель инициативной группы родителей пациентов Марина Десятская сказала нашей радиостанции, что сложно расценивать восстановление врачей на работе как победу.

В октябре эти врачи были уволены из-за использования препарата, не упомянутого в инструкции по применению. Накануне скандал разгорелся с новой силой, поскольку умерла девочка, — Настя Орлова из Волгограда, ожидавшая пересадки почки в Национальном медицинском исследовательском центре.

Председатель межрегионального профсоюза медицинских работников «Альянс врачей» Анастасия Васильева говорит. Что в смерти девочки виноват Минздрав.

Впрочем, в Минздраве говорят, что по предварительным данным, ребенок умер от пневмонии. Точку в этой трагической истории должна поставить проверка, которую начал Следственный комитет.

Систематические скандалы в медицине показывают, что необходимо менять кадровую политику Министерства здравоохранения и оплату труда, — сказал нам член Комитета Госдумы по здравоохранению, депутат от КПРФ Алексей Куринный. По мнению Куринного, необходимо также адекватно финансирвоать здравоохранение, выделять из бюджета не 3,5 от ВВП России, а 7%, как рекомендует Всемирная организация здравоохранения.