Французскому социологу Карин Клеман на 10 лет запретили въезд в Россию

Ей об этом стало известно только на паспортном столе в «Шереметьево». Как рассказала «Эху Москвы» сама Карин Клеман, сотрудники погранслужбы никак не мотивировали запрет. Клеман добавила, что намерена обжаловать это решение. Она надеется если не отменить запрет, то хотя бы уменьшить срок ограничения въезда в нашу страну