МВД проверит спектакли Театра.DOC на пропаганду наркомании, гомосексуализма и терроризма

МВД проверит спектакли «Война близко», «Выйти из шкафа» и «Рейв-228» Театра.DOC на пропаганду наркомании, гомосексуализма и терроризма. Как рассказала «Эху Москвы» замдиректора театра Виктория Холодова, театр готов отстаивать свою невиновность и намерен продолжать работать в привычном режиме. Холодова также заметила, что те люди, которые написали заявление в МВД, даже не смотрели спектакли.

В средствах массовой информации появились сведения о том, что заявление написала глава Комитета по культуре Елена Ямпольская. Однако сама она написала у себя в Фейсбуке, что ничего подобного не делала. По ее словам, в Комитет поступило обращение граждан и было переслано для рассмотрения «по компетенции».