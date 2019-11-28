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18:17, 28 ноября 2019

Сумма штрафов международного «Мемориала» за отсутствие маркировки иноагента в интернете превысила два млн рублей

Сегодня Мемориал отчитался еще о двух таких штрафах за отсутствие упоминания статуса иностранного агента в Инстаграме и на сайте на сумму 600 тысяч рублей.

Юристы международного мемориала намерены обжаловать штрафы, рассказала юрист «Мемориала» Татьяна Глушкова. Глушкова также заметила, что в самом законе не указано, что именно считать публикацией, какие материалы должны быть маркированы, и, более того, даже не понятно, необходимо ставить маркировку только на главной странице сайта или на каждой индивидуальной публикации и репосте таковой.



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