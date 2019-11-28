На заседании по делу в отношении участников летних протестов сегодня допросили еще одного свидетеля обвинения

На заседании по делу в отношении участников летних протестов Егора Лесных, Максима Мартинцова и Александра Мыльникова сегодня допросили еще одного свидетеля обвинения — сотрудника отделения фиксации и документирования. Он заснял момент, ставший основанием для возбуждения уголовного дела.

Антон Антонов – сотрудник второго оперативного полка полиции. 27 июля в день акции за честные выборы он снимал происходящее. По словам молодого человека, он был в обычной одежде, при этом к нему обращались местные жители и водители якобы с жалобами на акцию. Антонов подробно описал, как выглядели фигуранты, как они наносили удары и хватали росгвардейцев, пытаясь отбить задержанных. При этом вспомнить, были ли у силовиков в отличительные знаки, не смог. Защита считает подозрительным, что сотрудник полиции, будучи при исполни, был в гражданской одежде и не помнит, кто дал ему камеру, какой у нее был номер или хотя бы ее марку. Адвокат Егора Лесных Ильдар Гароз полагает, что полицейский снимал на свой мобильный телефон. И в целом, рассказал «Эху Москвы» защитник, показания этого свидетеля вызывают много вопросов.

Но допрос свидетеля прервала экстренная эвакуация. Как выяснилось позже, в суд поступило анонимное сообщение о заложенном взрывном устройстве. Людей начали спешно выводить. Слушатели и участники процессов столпились у входа в здание, но приставы попросили всех отойти подальше. Спустя 2 часа слушателей вновь запустили в здание суда.

Ранее стало известно, что в «московском деле» появился новый фигурант – 30-летний Сергей Суровцев. Его подозревают в нападении на росгвардейца на акции 27 июля.