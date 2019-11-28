Активиста движения «Голос» Романа Удота обязали к 320-то часам обязательных работ

Суд признал его виновным в угрозе жизни и здоровью членов съёмочной группы телеканала НТВ, которая преследовала его в аэропорту Шереметьево весной прошлого года.

Судья Елена Терещенко заключила, что у тележурналистов были реальные основания опасаться угроз Романа Удота. Она отметила, что когда обвиняемый произносил слова ‘я убью тебя’ в адрес корреспондентки Александры Мирошниченко и обещал ‘выкусить кадык’ оператору Эдуард Журавлеву, он был в адекватном состоянии и полностью отдавал себе отчёт о происходящем.

Терещенко также не приняла в расчёт заявление о том, что Удота вывел из себя фильм с недостоверной информацией о нем и его матери. Судья решила, что в данном случае это не имеет значения, поскольку непосредственно эти сотрудники НТВ к фильму у семье активиста отношения не имели.

Отягчающим обстоятельством стало то, что Удот вырвал у Мирощничено телефон, а перед этим потянул ее за сумку. Терещенко подчеркнула, что не считает необходимым реальный срок, поскольку для обвиняемого это первая судимость, и ему необходимо содержать несовершеннолетнего сына и родителей.

Сам Удот слушал слова судьи с улыбкой. После заседания он заявил, что дело сфабриковано обещал обжаловать приговор.

Ранее в движении Голос заявляли, что дело против Удота завели, чтобы обещать его деятельности о выявлении фальсификаций на выборах, которые прошли в минувшем сентябре.