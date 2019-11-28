Судно с радиоактивными отходами зашло в порт Петербурга только после того, как город покинул Владимир Путин

Судно с радиоактивными отходами зашло в порт Петербурга только после того, как город покинул президент России Владимир Путин.

«Росатом» официально признал перевозку радиоактивных материалов через порт Петербург. Об этом говорится в ответном письме на запрос депутату городского парламента Борису Вишневскому. Перевалка происходит не только в городском порту, и она не опасна, считают в «Росатоме». Ранее депутаты Заксобрания создали рабочую группу по этому вопросу. Десять лет назад депутатам удалось добиться того, что подобный груз доставили в порт Ленобласти. Напомню, судно с сотнями тонн «урановых хвостов» подошло к Петербургу во вторник. В среду в город с визитом прибыл президент России Владимир Путин и улетел обратно. Радиоактивные отходы ввезли в город на следующий день. По данным экологов, груз отправят на переработку в Красноярский край. Гексофторид уран не только радиоактивен, но и токсичен.

Взаимодействуя с влагой из воздуха, он превращается в опасную кислоту. Об этом «Эху Москвы» рассказал физик-ядерщик Андрей Ожаровский. Активисты «Гринписа» ранее фиксировали рядом с этими контейнерами превышение природного радиационного фона. По данным издания 47news, нынешняя партия контейнеров с «урановыми хвостами» – уже десятая за последние полгода.

«Росатом» считает иностранные «урановые хвосты» не отходами, а «ценным материалом, который используется при производстве ядерного топлива для атомных электростанций».

Руководитель фракции «Яблоко» в Заксобрании Санкт-Петербурга Борис Вишневский уверен, что сухогруз «Михаил Дудин» не пускали в порт северной столицы 2 дня именно из-за приезда Владимира Путина. Об этом Вишневский рассказал «Эху Москвы». Вишневский также добавил, что он и его фракция будут добиваться прекращения подобных транспортировок в Россию.

Так называемые «урановые хвосты» не должны провозиться через населенные пункты. Такое мнение нам высказал сотрудник проекта энергетического отдела Гринпис России Рашид Алимов. Алимов также заметил, что Гринпис уже направлял обращение в Генпрокуратуру с просьбой признать недействительной сделку Росатома по транспортировке урана из Германии в Россию.

Мы пытались получить комментарий у членов думского Комитета по экологии. Председатель этого комитета, Владимир Бурматов, сказал нам буквально следующее: «Обращайтесь к тому, кто этим занимается. Мы тут законы принимаем».

Сухогруз «Михаил Дудин», по некоторым данным, уже в 9 раз за последние полгода заходит в порт Санкт-Петербурга с «урановыми хвостами». При этом проблема обсуждалась депутатами городского парламента еще десять лет назад.

Согласно сервису фиксации судозаходов в российские порты, «Михаил Дудин» регулярно начал появляться в северной столице с начала июня. На это обратило внимание региональное интернет-издание 47news.ru Собственником сухогруза, по его данным, является петербургская компания «Аспол Балтик», несмотря на то, что судно ходит под флагом Панамы. Владелец компании, как отмечается, подтвердил, что по контракту с «Росатомом» «Михаил Дудин» доставляет урановые отходы в Петербург уже не в первый раз. А участники рынка говорят, что такие перевозки приносят сверхдоходы: они стоят в пять раз дороже обычных.

Контракты на ввоз урановых отходов «Росатом» заключил с компанией Urenco и ее филиалами – в том числе немецким. Между собой они сотрудничали еще в 1990-х и 2000-х годах. По данным «Гринписа», за это время в результате подобных соглашений в нашу страну ввезли не менее 140 тысяч тонн «урановых хвостов». В 2009-м запрета на их разгрузку в порту Санкт-Петербурга добивались депутаты городского Законодательного собрания. Тогда этот процесс удалось переместить из Петербурга в Усть-Лугу – порт в одноименном поселке в Ленинградской области. При этом «Росатом» уверял, что не будет продлевать соглашения по переработке зарубежных урановых отходов. В госкорпорации говорили, что имеют более выгодные внутренние контракты. Тогдашнее соглашение с Urenco заканчивалось в том же 2009-м году.

Сейчас же на то, что поставки «урановых хвостов» на переработку вновь идут через Петербург, обратили внимание экологи. В понедельник они провели акцию протеста у здания генконсульства Германии в северной столице. В «Гринписе» считают, что Urenco и, в частности, ее немецкий филиал пытаются избавиться от фактически радиоактивных отходов. Экологи также задаются вопросом, почему, по их словам, утилизацией «урановых хвостов» не занимаются в самой Германии. «Гринпис» уже потребовал от Генпрокуратуры проверить договор на перевозки отходов.

По данным президентского Совета по правам человека и оценкам экологов, на отечественных полигонах уже хранится более миллиона тонн «урановых хвостов».

Конечный пункт транспортировки радиоактивных материалов – Новоуральск в Свердловской области. Именно там и происходит утилизация. Главный редактор «Эха Москвы в Екатеринбурге» Максим Путинцев сообщает, что на Урале в связи с прибытием очередной партии гексафторида урана особого ажиотажа не наблюдается.

За движением обедненного урана из Германии на Урал следит и западная пресса.

Еще одно судно с так называемыми «урановыми хвостами» прибыло из ФРГ в Россию, на что активисты, выступающие против атомной энергетики и ввоза в Россию ядерных отходов, ответили пикетом перед генкосульством Германии, пишет сайт Дойче велле. В комментарии немецкому изданию один из протестующих заметил, что в Россию обедненный уран, формально, поступает на переработку, а затем, якобы, вывозится обратно за рубеж. Однако, по сведениям правозащитников, примерно 90 процентов опасного груза остается в России, где хранение таких токсичных отходов небезопасно, цитата, «из-за высокой степени халатности и коррупции». Дойче велле, ссылаясь на данные Гринпис, утверждает, что только в текущем году, с мая по октябрь, из Германии на Уральский электрохимический комбинат отправлено шесть железнодорожных составов по 600 тонн каждый. Всего же с текущего по 2022 годы планируется ввести в Россию 12 тысяч тонн урановых отходов.

Ранее сайт радиостанции писал, что все они поступают в Россию из немецкого подразделения международного консорциума Urenco, занимающегося обогащением урана и производством урановых центрифуг, которым на паях также владеют Великобритания и Нидерланды. Город Гронау, где расположен завод, как раз находится в сорока км от германско-голландской границы. Тысячи тонн обедненного гексафторида урана – побочного продукта обогащения урана при производстве топлива для АЭС, поступают отсюда в Россию начиная с 1996 года. В специальном телерепортаже немецкого общественно-правового телеканала ЦДФ на эту тему сообщалось, что из доставленных в Россию из Германии 21 тысячи тонн в Гронау вернулись всего 1700 тонн, то есть, менее 10 процентов. Остальные контейнеры с высокотоксичным радиоактивным содержимым, сообщает Дойче велле, хранились на предприятиях в Томске, Красноярске, Ангарске и Новоуральске – прямо под открытым небом.

На просьбу издания об интервью представители компании Урэнко Дойчланд ответили отказом.