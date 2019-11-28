Полиция проверяет три спектакля Театра.dос на пропаганду наркотиков, гомосексуализма и терроризма

Первоначально сообщалось, что претензии возникли у главы думского комитета по культуры Елены Ямпольской. Однако депутат заявила, что лично никуда не обращалась, а полиция проводит проверку по жалобе граждан, которые обратились в Госдуму. Обращение было перенаправлено в правоохранительные органы, передает Интерфакс. В театре пояснили, что речь идет о постановках «Война близко», «Выйти из шкафа» и «Рейв-228». Представители театра отмечают, что на эти постановки неоднократно приходили люди из группировки SERВ и пытались сорвать спектакли.