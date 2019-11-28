Глава МИДа Турции назвал президента Франции покровителем террористов

Слова Эмманюэля Макрона относительно турецкой операции на севере Сирии ничего не значат, — заявил Мевлют Чавошоглу, цитирует его ТАСС со ссылкой на турецкий телеканал NТV. Ранее французский лидер неоднократно критиковал военные действия Турции в Сирии.