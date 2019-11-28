Глава МИДа Турции назвал президента Франции покровителем террористов

Слова Эмманюэля Макрона относительно турецкой операции на севере Сирии ничего не значат, — заявил Мевлют Чавошоглу, цитирует его ТАСС со ссылкой на турецкий телеканал NТV. Ранее французский лидер неоднократно критиковал военные действия Турции в Сирии.
2019-11-28T17:30:00+03:00
2019-11-28T17:31:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:30, 28 ноября 2019
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