Романа Удота признали виновным и приговорили к 320 часам обязательных работ

Решение по делу об угрозах члена совета движения «Голос» Романа Удота сотрудникам НТВ сегодня огласила судья Елена Терещенко в суде в Химках. Об этом сообщило ИА «Закон». Суд посчитал, что у потерпевших сотрудников НТВ были реальные основания для опасений за свою жизнь. Прокурор требовал 350 часов обязательных работ.

Сопредседатель «Голоса» Роман Удот не признал свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»).

20 марта 2018 года у сопредседателя «Голоса» произошел конфликт с преследовавшими его работниками НТВ. В аэропорту Шереметьево корреспонденты снимали Удота на телефон, он попытался его отобрать. Обвинения предъявлены за фразу «Я вас убью», которую Удот крикнул в адрес журналистов.

Еще до этого инцидента Удот говорил о том, что его самого и его семью уже несколько лет преследуют сотрудники НТВ. В «Голосе» уверены, что уголовное дело против активиста напрямую связано с борьбой против фальсификаций на выборах.