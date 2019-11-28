Депутат Ямпольская инициировала проверку спектаклей Театра.doc на пропаганду терроризма, гомосексуализма и наркотиков

Председатель думского комитета по культуре Елена Ямпольская обратилась в полицию с требованием проверить спектакли Театра.doc на пропаганду терроризма, гомосексуализма и наркотиков после получения жалобы от граждан. Об этом рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель директора театра Виктория Холодова.

«Это продолжение истории с попытками активистов SERB и НОД сорвать наши спектакли. Насколько я понимаю, эти активисты написали несколько заявлений в полицию с обвинениями. Они собрали все до кучи и исказили содержание, смысл и то, что происходило на самом деле», — сказала она.

В.Холодова отметила, что речь идет о спектаклях «Война близко», «Выйти из шкафа» и «Рейв 228».

Она добавила, что театр будет продолжать работу, несмотря на полицейскую проверку.

«Сумасшедшие и те, кто отстаивает непонятно что, всегда были и будут. Самое печальное, что люди сознательно искажают смысл, создают сознательные провокации и создают нездоровую атмосферу вокруг всего этого. Не видя спектаклей и не зная об их гуманистическом посыле, они начинают поливать грязью и устраивать всякие домыслы вокруг этого», — заключила она.

Ранее на спектакли театра неоднократно приходили активисты движения SERB и пытались их сорвать.