Б.Виншневский: «Росатом» признал транспортировку «урановых хвостов» через Санкт-Петербург

«Росатом» признал транспортировку «урановых хвостов» через Санкт-Петербург, назвав обедненный гексафторид урана (ОГФУ) «менее радиоактивным веществом, чем природный уран». В письме в ответ на обращение руководителя фракции «Яблоко» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Бориса Вишневского представитель «Росатома» также отметил, что госкорпорация одинаково подходит к транспортировке как «урановых хвостов», так и более радиоактивных материалов. Об этом Б.Вишневский сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Сегодня я наконец получил ответ из «Росатома». В одном месте письма он заявляет, что это не радиоактивные отходы по нашему законодательству, а в другом месте признает, что эти материалы радиоактивны и представляют опасность. Дальше нас уверяют, что все хорошо и все необходимые меры предпринимаются», — сказал депутат.

Сканированную копию письма из «Росатома» Б.Вишневский опубликовал на своей странице в Facebook.

В письме первый замгендиректора блока по развитию и международному бизнесу «Росатома» Кирилл Комаров рассказал депутату, что «ОГФУ не относится к радиоактивным отходам, так как подлежит дальнейшему использованию в качестве сырьевого материала для производства урановой продукции с целью осуществления её экспорта». Однако далее он замечает, что госкорпорация одинаково подходит к транспортировке как «урановых хвостов», так и более радиоактивных материалов. Транспортировка урановой продукции, включая ОГФУ, происходит через порты Санкт-Петербурга и Усть-Луга в соответствии со всеми международными и российскими требованиями. Она безопасна для населения и окружающей среды, отметил К.Комаров. «Требования радиационной безопасности, выполняемые при транспортировке ОГФУ, природного или обогащённого урана, одинаковы, при том что ОГФУ — это изначально менее радиоактивное вещество, чем природный уран», – сказано в письме.

Как сообщалось ранее, сегодня утром в порту Санкт-Петербурга пришвартовался сухогруз с урановыми отходами из Германии. По некоторым данным, до этого сухогруз два дня стоял в Финском заливе. На борту находится партия из 80 контейнеров обедненного гексафторида урана.