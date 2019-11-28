Международный правозащитный центр «Мемориал» обжалует штрафы, которые связаны с законом об иностранных агентах

Об этом «Эху Москвы» сообщила юрист организации Татьяна Глушкова. Она отметила, что в самом законе об иностранных агентах не указано, какие именно материалы должны быть промаркированы этим статусом. Напомним, «Мемориал» получил штрафов на общую сумму 2 миллиона 300 тысяч рублей.
2019-11-28T17:03:00+03:00
2019-11-28T17:04:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:03, 28 ноября 2019
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