Спектакли московского Театра.doс проверяют на пропаганду наркомании, гомосексуализма и терроризма

Речь идет о постановках «Война близко», «Выйти из шкафа» и «Рейв-228». Театр готов отстаивать свою невиновность, сказала «Эху Москвы» замдиректора Театра.dос Виктория Холодова. Холодова отметила, что люди, которые пожаловались в полицию, даже не смотрели эти спектакли.