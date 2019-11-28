Спектакли московского Театра.doс проверяют на пропаганду наркомании, гомосексуализма и терроризма

Речь идет о постановках «Война близко», «Выйти из шкафа» и «Рейв-228». Театр готов отстаивать свою невиновность, сказала «Эху Москвы» замдиректора Театра.dос Виктория Холодова. Холодова отметила, что люди, которые пожаловались в полицию, даже не смотрели эти спектакли.
2019-11-28T17:03:00+03:00
2019-11-28T17:03:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:03, 28 ноября 2019
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