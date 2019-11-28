Новый фигурант так называемого «московского дела» отказался давать показания

Сергей Суровцев сослался на 51-ю статью Конституции, которая дает право не свидетельствовать против себя, — сообщил ТАСС его адвокат Василий Кушнир. 30-летний предприниматель был задержан сегодня по подозрению в том, что нанес удар сотруднику Росгвардии секцией металлического ограждения во время протестов 27 июля. В СК отметили, что еще один фигурант установлен с помощью свидетельских показаний и анализа видео с камер наблюдения. Сообщается, что Сергей Суровцев занимался IТ-бизнесом. Он задержан на 48 часов. Ожидается, что вскоре суд изберет ему меру пресечения.