Матвиенко предложила правительству найти 100 млрд рублей на оснащение школ и детсадов охранным оборудованием

Валентина Матвиенко предложила правительству найти сто миллиардов рублей на оснащение всех школ и детских садов современным охранным оборудованием. Спикер Совета Федерации сказала это на заседании Совета при президенте по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей. В октябре мужчина с ножом проник в детский сад в Нарьян-Маре и убил шестилетнего мальчика. Нападавший был задержан.
2019-11-28T16:31:00+03:00
2019-11-28T16:36:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:31, 28 ноября 2019
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