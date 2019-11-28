Матвиенко предложила правительству найти 100 млрд рублей на оснащение школ и детсадов охранным оборудованием

Валентина Матвиенко предложила правительству найти сто миллиардов рублей на оснащение всех школ и детских садов современным охранным оборудованием. Спикер Совета Федерации сказала это на заседании Совета при президенте по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей. В октябре мужчина с ножом проник в детский сад в Нарьян-Маре и убил шестилетнего мальчика. Нападавший был задержан.