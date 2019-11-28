Следователи начали проверку после смерти в Волгоградской области годовалой девочки

Она ожидала операцию по пересадке почки, которая должна была пройти в октябре в Москве. Ожидалось, что ее проведет врач— трансплантологи Михаил Каабак. Но операция была отменена. А в середине ноября стало известно, что этому врачу не продлили договор в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей, что вызвало резонанс в соцсетях.
2019-11-28T16:30:00+03:00
2019-11-28T16:33:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:30, 28 ноября 2019
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