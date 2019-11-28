Следователи начали проверку после смерти в Волгоградской области годовалой девочки

Она ожидала операцию по пересадке почки, которая должна была пройти в октябре в Москве. Ожидалось, что ее проведет врач— трансплантологи Михаил Каабак. Но операция была отменена. А в середине ноября стало известно, что этому врачу не продлили договор в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей, что вызвало резонанс в соцсетях.