МВД проверит спектакли Театра.DOC на пропаганду наркомании, гомосексуализма и терроризма

МВД проверит спектакли «Война близко», «Выйти из шкафа» и «Рейв-228» Театра.DOC на пропаганду наркомании, гомосексуализма и терроризма. Как рассказала «Эху Москвы» замдиректора театра Виктория Холодова, театр готов отстаивать свою невиновность и намерен продолжать работать в привычном режиме. Холодова также заметила, что те люди, которые написали заявление в МВД, даже не смотрели спектакли.
2019-11-28T16:05:00+03:00
2019-11-28T16:25:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:05, 28 ноября 2019
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