МВД проверит спектакли Театра.DOC на пропаганду наркомании, гомосексуализма и терроризма

МВД проверит спектакли «Война близко», «Выйти из шкафа» и «Рейв-228» Театра.DOC на пропаганду наркомании, гомосексуализма и терроризма. Как рассказала «Эху Москвы» замдиректора театра Виктория Холодова, театр готов отстаивать свою невиновность и намерен продолжать работать в привычном режиме. Холодова также заметила, что те люди, которые написали заявление в МВД, даже не смотрели спектакли.