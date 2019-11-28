В суде в ходе рассмотрения дела в отношении трех фигурантов «московского дела» допросили свидетеля обвинения

В Мещанском суде Москвы в ходе рассмотрения дела в отношении трех фигурантов так называемого «московского дела» допросили свидетеля обвинения – сотрудника отделения фиксации и документирования Антона Антонова. Он рассказал, что отчетливо помнит, как обвиняемые наносили удары нацгвардейцам. Адвокат Егора Лесных Ильдар Гароз рассказал «Эху Москвы», что показания этого свидетеля вызывают много вопросов.

Защита не успела допросить этого свидетеля, поскольку заседание прервала эвакуация. Анонимные сообщения о минировании поступили сегодня в пять районных судов