В Москве задержан новый фигурант так называемого «московского дела»

30-летний Сергей Суровцев подозревается в том, что 27 июля, во время акции, он ударил бойца Росгвардии металлической секцией ограждения. Он допрошен. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, — говорят в Следственном комитете, который намерен ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.