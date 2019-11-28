В Москве задержан новый фигурант так называемого «московского дела»

30-летний Сергей Суровцев подозревается в том, что 27 июля, во время акции, он ударил бойца Росгвардии металлической секцией ограждения. Он допрошен. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, — говорят в Следственном комитете, который намерен ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
2019-11-28T16:02:00+03:00
2019-11-28T16:09:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:02, 28 ноября 2019
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