Росатом утверждает, что жителям Петербурга не стоит беспокоиться по поводу транспортировки «урановых хвостов»

Об этом говорится в ответе ведомства на запрос депутата Заксобрания северной столицы Бориса Вишневского. Судно, на котором находится 600 тонн радиоактивного материала разгружается сейчас в порту Санкт-Петербурга, неподалеку от жилых домов.

Обедненный гексафторид урана не относится к радиоактивным отходам, а транспортировка такого груза происходит с особыми мерами безопасности, — отмечается в ответе Росатома.

Так называемые «урановые хвосты» не должны провозиться через населенные пункты. Такое мнение нам высказал сотрудник проекта энергетического отдела Гринпис России Рашид Алимов.

«Во-первых, почему это везется через густонаселенный город, во-вторых, почему это вообще везется в Россию? Мы считаем, что эти контракты были заключены исключительно, чтобы не хранить это в Германии, где это стоит довольно дорого, чтобы большая часть осталась в России, примерно 90 процентов. Только этим вызвана эта транспортировка. Мы считаем, что такие риски неоправданны. А теоретическая тяжесть наступления последствий весьма велика», — сказал он.

Алимов также заметил, что Гринпис уже направлял обращение в Генпрокуратуру с просьбой признать недействительной сделку Росатома по транспортировке урана из Германии в Россию