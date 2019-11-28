Врачи Каабак и Бабенко приняты с повышением в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей

Врачи Михаил Каабак и Надежда Бабенко приняты с повышением в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей. Об этом заявила директор одного из департаментов Министерства здравоохранения России Елена Байбарина.

В октябре эти врачи были уволены из-за использования препарата, не упомянутого в инструкции по применению. Накануне скандал разгорелся с новой силой, поскольку умерла девочка, ожидавшая пересадки почки в Национальном медицинском исследовательском центре. Сейчас в Минздраве говорят, что по предварительным данным, ребенок умер от пневмонии.