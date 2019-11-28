Гринпис России считает неоправданным транспортировку урановых отходов из Германии через населенные пункты. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сотрудник энергетического отдела российского отделения Гринпис Рашид Алимов.

«Во-первых, почему это везется через густонаселенный город, во-вторых, почему это вообще везется в Россию? Мы считаем, что эти контракты были заключены исключительно, чтобы не хранить это в Германии, где это стоит довольно дорого, чтобы большая часть осталась в России, примерно 90 процентов. Только этим вызвана эта транспортировка. Мы считаем, что такие риски неоправданны. А теоретическая тяжесть наступления последствий весьма велика», — сказал он.

Р.Алимов также отметил, что Гринпис уже направлял обращение в Генпрокуратуру с просьбой признать недействительной сделку Росатома по транспортировке «урановых хвостов» из Германии в Россию.

Как сообщалось ранее, сегодня утром в порту Санкт-Петербурга пришвартовался сухогруз с урановыми отходами из Германии. По некоторым данным, до этого сухогруз два дня стоял в Финском заливе. На борту находится партия из 80 контейнеров обедненного гексафторида урана.