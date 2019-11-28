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Эксклюзив Эха 15:20, 28 ноября 2019

Пограничники никак не мотивировали запрет французской исследовательнице Клеман на въезд в Россию

Сотрудники пограничной службы никак не мотивировали запрет научной сотруднице французского исследовательского центра Карин Клеман на въезд в Россию. Об этом она рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Ничем не мотивировали. В уведомлении, которое мне вручили, есть про угрозу государственной безопасности. Но никаких разъяснений не давали и не обязаны давать. Кроме того, рядовые сотрудники пограничной службы вообще, по-моему, не в курсе ничего. Они отправили запрос и ждали решения от ФСБ», — сказала она.

Социолог добавила, что собирается обжаловать решение.

«Я хочу пытаться обжаловать, попытаться показать, что, на мой взгляд, это абсолютно иррациональное решение, которое ничем не обосновано, сейчас я занимаюсь не общественной деятельностью, а исключительно научной. Чем я могла угрожать, я не знаю. Либо тем, чем я занималась 10 лет назад, либо тем, что изучаю в профессиональной жизни, то есть низовой протест, то, как низовые люди пытаются защитить свои права», — пояснила она.

К.Клеман выразила надежду, что, по крайней мере, сможет добиться уменьшения срока действия запрета на въезд в страну.

Ранее стало известно, что французскому социологу Карин Клеман на 10 лет запретили въезд в Россию. Исследовательница узнала об этом при прохождении паспортного контроля в аэропорте «Шереметьево».



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