Любовь Соболь: Иски к организаторам летних протестов в Москве призваны оказать финансовое давление на оппозиционеров

Иски к организаторам летних протестов в Москве призваны оказать финансовое давление на оппозиционеров. Об этом рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.

«Все эти иски Мосгортранса, метрополитена и других компаний, которые сейчас находятся в ведомстве московской мэрии и подают иски к оппозиционерам на большие суммы, конечно, являются финансовым давлением на нас, людей, которые отстаивают интересы москвичей, борются не только за политические права, но и, как я, защищают интересы несовершеннолетних детей, которые отравляются в детских садах некачественной едой», — сказала она.

Юрист добавила, что властям не удастся запугать оппозиционеров репрессивными мерами.

Мосгорсуд 29 ноября рассмотрит апелляционные жалобы организаторов несанкционированных протестных акций в центре Москвы на решение о взыскании 1,2 миллиона рублей в пользу ГУП «Мосгортранс». Среди ответчиков по иску Алексей Навальный, Илья Яшин, Иван Жданов, Юлия Галямина, Любовь Соболь и другие оппозицинеры.