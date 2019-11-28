«Левый фронт»: В центре Москвы проходит акция с требованием провести опрос населения по поводу открытия Ельцин Центра

В центре Москвы проходит акция с требованием провести опрос населения по поводу открытия Ельцин Центра. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.

«В настоящий момент на Малой Никитской улице проходит акция левых сил. Как известно, по этому адресу на Малой Никитской давно уже реконструируется старинное здание за бюджетные деньги с целью открыть здесь филиал Ельцин Центра. Люди требуют посоветоваться с москвичами, не принимать волюнтаристских решений, потому что фигура Ельцина противоречива, не все к нему положительно относятся, мягко говоря. Поэтому когда, тем более, за счет бюджета реализуются такие проекты – это вызывает очень много вопросов и сомнений», — сказал он.

Политик добавил, что в настоящий момент в акции участвуют более ста человек.