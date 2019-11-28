СК подтвердил задержание еще одного подозреваемого в применении насилия к сотруднику Росгвардии на акции 27 июля

Следственный комитет подтвердил задержание еще одного подозреваемого в применении насилия к сотруднику Росгвардии на акции 27 июля. Это 30-летинй Сергей Суровцев, который, по данным правоохранительных органов, нанес удар сотруднику Росгвардии секцией металлического ограждения.

По словам представительницы СКР, Суровцев допрошен и в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение по части 1 статьи 318. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании Суровцеву меры пресечения в виде заключения под стражу.